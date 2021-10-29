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صرف السجائر الإلكترونية بروشتة علاجية في بريطانيا لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين

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صرف السجائر الإلكترونية بروشتة علاجية في بريطانيا لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين صرف السجائر الإلكترونية بروشتة علاجية في بريطانيا لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين

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تتجه وزارة الصحة البريطانية إلى وصف السجائر الإلكترونية كعلاج للمدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين. وأفادت وسائل إعلام بريطانية في تقارير لها اليوم أن وزير الصحة ساجد جاويد يؤيد الخطة رغم أنها مثيرة للجدل.

ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بالتدخين الإلكتروني في مؤسسات الصحة الرسمية في بريطانيا وضمن قائمة العلاج التي من الممكن لهيئة التأمين الصحي الوطنية وصفها بالروشتة الطبية. وعلى الرغم من أن السجائر الإلكترونية لا تخلو تماما من المخاطر الصحية، إلا أن البريطانية تقول إن هذه المنتجات «أقل ضر را» من التبغ، بالاستناد إلى دراسات بريطانية وأمريكية.

ودعت هيئة التأمين الصحي اليوم الشركات المصنعة لهذه السجائر إلى تقديم منتجاتها للموافقة عليها قبل أن يسمح بترخيصها من قبل المختصين في قطاع الصحة، مستدركة بأن السجائر الإلكترونية المرخصة طبيا تحتاج لفحوص وستسلك المسار نفسه الذي تسلكه شركات الأدوية لترخيص منتجاتها.

وكانت المحكمة العليا المكسيكية قد حكمت في وقت سابق بعدم دستورية حظر السجائر الإلكترونية في المكسيك، متحدثة عن مبدأ «الحرية التجارية». وألغت هذه المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد مادة في القانون العام بشأن التبغ تحظر بيع أدوات تدخين السجائر الإلكترونية في المكسيك.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات من مسح أجري هذا العام وحللها مسؤولون في قطاع الصحة بالولايات المتحدة أن ما يقدر بنحو 2.06 مليون تلميذ وطالب أمريكي في المدارس الإعدادية والثانوية يستعملون السجائر الإلكترونية، بحسب المراكز الامرالأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأشارت البيانات إلى أن استخدام ذلك النوع من السجائر الذي قد يؤدي إلى إدمان النيكوتين ربما تراجع بين الطلبة والتلاميذ عن عام 2020 الذي كان العدد فيه نحو 3.6 ملايين طالب.

المصرى اليوم

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