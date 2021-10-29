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البيئة تنظم أول سباق أخضر بالإسكندرية للتوعية بالحد من استخدام البلاستيك

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البيئة تنظم أول سباق أخضر بالإسكندرية للتوعية بالحد من استخدام البلاستيك البيئة تنظم أول سباق أخضر بالإسكندرية للتوعية بالحد من استخدام البلاستيك

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في إطار الحملة الرئاسية لنشر الوعي البيئي «اتحضر للأخضر»، نظمت وزارة البيئة اليوم من خلال الفرع الإقليمى للوزارة بالإسكندرية، بالتعاون مع شباب مؤسسة سيتى ماراثون وجمعية بانلاستيك ومحافظة ومديرية أمن الإسكندرية ماراثون بيئى لسباق الجرى، بهدف التوعية بمخاطر المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام وكيفية الحد منها. بمشاركة ١٠٠٠ شاب من شباب الجامعات والعديد من النشطاء في مجال البيئة.

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالماراثون موجهة الشكر للمشاركين، وبسعيهم لأداء دورا أجتماعيا مهما من شأنه حماية البيئة، الذى يدل على وعى الشباب بالأخطار التي تهدد البيئة، آملة أن تزداد تلك المبادرات الشبابية في المستقبل لما لهم من قدرة كبيرة على إقناع وجذب فئات عديدة في المجتمع لتبنى السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة .

وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام وزارة البيئة بتنظيم العديد من الفعاليات في مجال الحد من استخدام البلاستيك احادي الاستخدام مثل الاكياس البلاستيكية وزجاجات المياه المعدنية وزجاجات المشروبات الغازية وغيرها، حيث يعد هذا النوع من المخلفات من اخطر انواع المخلفات الصلبة لصعوبة تحللها ووجودها في البيئات المختلفة لمئات السنين محدثة اثار بيئة سلبية متنوعة، وكذلك يؤدى وصولها للبحار إلى حدوث خلل بالغ في التنوع البيولوجى والكائنات البحرية .

تضمنت فعاليات الماراثون ممارسة الجرى على كورنيش الإسكندرية لمسافة ٥ كيلومتر من منطقة مكتبة الاسكندرية وحتى منطقة سبورتنج، وتم خلاله توزيع عبوات زجاجية متعددة الاستخدام لتعبئة مياه الشرب على المشاركين، وذلك حرصاً على أن يكون الماراثون صديق للبيئة وخالى من مصادر التلوث البلاستيكى .

المصرى اليوم

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