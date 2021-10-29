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ولي العهد يعلن تقدم المملكة بطلب استضافة معرض إكسبو 2030

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ولي العهد يعلن تقدم المملكة بطلب استضافة معرض إكسبو 2030 ولي العهد يعلن تقدم المملكة بطلب استضافة معرض إكسبو 2030
أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن تقدم المملكة رسمياً بطلب استضافة إكسبو 2030 في الرياض تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل.

وقال ولي العهد في خطابه لأمين عام المكتب الدولي للمعارض: "نعيش في حقبة تغيير ونواجه حاجةً غير مسبوقة لتكاتف الإنسانية، في ظل تحديات التغير المناخي والثورة الصناعية الرابعة والعدالة الاجتماعية وحتى الجائحة العالمية".

وبيّن في الخطاب أن رؤية 2030 تمثل "طموح المملكة للمستقبل، رؤية اعتمدت على الطاقة اللامحدودة لشبابنا، بهدف إيجاد مستقبل أكثر استدامة لمصلحة الأجيال القادمة".


الوطن السعودية

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