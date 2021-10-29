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الأمن البيئي يوقف 31 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

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الأمن البيئي يوقف 31 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي الأمن البيئي يوقف 31 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي
"المالكي" يحث على الإبلاغ عن أي اعتداءات ضد البيئة

الأمن البيئي يوقف 31 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (31) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (17) مواطنًا و(14) مقيمًا، من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (859) رأسًا من الإبل و(1170) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأضاف: عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحثّ "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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