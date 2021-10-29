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"سيدني" تحتضن مباراة أستراليا والسعودية في تصفيات

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"سيدني" تحتضن مباراة أستراليا والسعودية في تصفيات كأس العالم "سيدني" تحتضن مباراة أستراليا والسعودية في تصفيات

كشف الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أن مباراة أمام نظيره السعودي ضمن الجولة الخامسة من تصفيات النهائية لكأس العالم قطر 2022 ستقام في مدينة سيدني.

ولم تلعب أستراليا على أرضها منذ فوزها 5-0 على نيبال في أكتوبر 2019؛ إذ أغلقت حدودها بعد تفشي جائحة .

وما زالت أستراليا تطبق قواعد صحية صارمة وستواجه متصدرة المجموعة الثانية في الدور الثالث الحاسم من التصفيات بوجود نحو 22500 متفرج، وهو ما يمثل 75 بالمئة من سعة ملعب "ويسترن سيدني".


وتحتلّ أستراليا المركز الثاني في المجموعة متأخرة بثلاث نقاط عن السعودية بعد خسارتها 1-2 أمام اليابان في وقت مبكر من الشهر الحالي، ويتأهل الأول والثاني من المجموعة إلى النهائيات في قطر مباشرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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