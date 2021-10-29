الفلكلور السكندري والعريشي بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

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ضمن فعاليات الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، والتى تقام برعاية أ.د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، في تقديم باقة من العروض الفنية للفرق المشاركة بالمهرجان، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، والذى يقام حفل ختامه عل المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية يوم ٣٠ أكتوبر الجارى، بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل.

استقبل قصر ثقافة الإسماعيلية الفرقة الوطنية للفنون الشعبية «غزه» الفلسطينية، وقدمت عرض فنى تضمن باقة متنوعة من التبلوهات الفنية الاستعراضية منها «فلسطين أنتى الروح، كوكتيل دوس، وين علم الله، على نارك، يا ظريف الطول، على العين»؛ أعقبه مجموعة متنوعة من الاستعراضات الفنية المميزة لفرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة أحمد واصف منها «العصايا، الساقين، حصان الشرقية، الحوايا، كف العرب، الفرح، التحميلة»، كما قدمت فرقة المكسيك عدد من الرقصات الفلكلورية منها «زهرة الأناناس، كاستيلو فيلاسكو، جرابى ميكسينو».

استضافت حديقة الشيخ زايد مجموعة من العروض الفنية، حيث قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية عرض فنى تتضمن عدة استعراضات فنية منها «الصعيدى، الفلاحى، الحجالة، الجول، الكف، التحطيب»؛ أعقبها فقرة للفن البدوى والسيناوى حيث قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية مجموعة من التابلوهات الاستعراضية وهى «الافتتاحية، الدبكة السيناوية، رقصة قيموا الافراح، الدحيه، رجال سيناء، فرح العريشى، صوت سيناء»، غناء غريب مؤمن، سامح الكاشف، بقيادة محمد عرفات، واختتم الحفل بالفلكلور السكندري مع فرقة الحرية للفنون الشعبية، وقدمت عدد من الاستعراضات الفنية منها «عمار يا اسكندرية، تحيا مصر، الاسكندرانية، التنورة، الصيادين، حلوة شمسنا، الملاية اللف، الفرح السكندرى، الحصان» بقيادة نصر الدين محمد.