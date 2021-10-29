محافظ القليوبية يتابع رفع الإشغالات والنظافة بقليوب وبنها (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الجمعة، جولة ميدانية مفاجئة بشوارع مدينة قليوب للاطمئنان على الحالة المرورية والإشغالات والنظافة وخلو الشوارع من الباعه الجائلين، ومتابعة مخالفات المحلات والكافيهات الذين يفترشون الشارع العام.

وقال بيان صحفي، إن المحافظ لاحظ خلال الجولة بشارع القسم الجديد بمدينة قليوب افتراش أحد المقاهي بالشارع العام مع استخدام الشيشة، وعلى الفور وجه بمصادرة أكثر من ١٠٠كرسي و ٣٠شيشة، مع تحرير محضر لصاحب الكافتيريا، كما وجه برفع الإشغالات من أمام محل لبيع كاوتش السيارات وغيار الزيوت، حيث تم مصادرة أكثر من ١٠ برميل زيت يقوم بافتراشهم بالشارع العام.

وتابع المحافظ الجولة بمدينة قليوب،حيث تفقد المحافظ شوارع المدينة للاطمئنان على أعمال النظافة، موجها رئيس مدينة قليوب بعرض مقترح مع توفير أرض لنقل سوق الأحد بشبرا إلى مدينة قليوب.

وخلال الجولة شن المحافظ حملة لرفع الإشغالات بمدينة بنها (بشارع الشبان المسلمين - ومدخل قرية بطا - وشارع الدهشان أمام محطة القطار - وميدان كاميليا ) وتم خلال الحملة رفع الإشغالات الخاصة بالمحال التجارية المتواجدة بهذا النطاق، فضلا عن القيام برفع كل ما يشغل حرم الطريق العام من حواجز حديدية وكتل خرسانية، ومصادرة عدد ١٠ موازين من محال الباعة الجائلين ، بالإضافة إلى إزالة الأرصفة العشوائية المتواجدة أمام المحال التجارية، وتم التحفظ على عدد من المضبوطات.

أسفرت الحملة عن تحرير 97 محضر إزالة، و86 محضر إزالة بائع متجول، و15 محضر إشغال طريق، و8 محاضر نظافة، و3 محاضر إزالة وصلات كهربائية.

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة استعدادات مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية في تنفيذ محاكاة إنشاء معسكر إيواء عاجل بمدارس جمعية الهيئة العالمية للشبان المسلمين ببنها، والذي ينفذ ضمن مشروع التدريب العملي المشترك الذي سوف تنفذه قوات الدفاع الشعبي العسكري بالتنسيق مع المحافظة لمجابهة الأزمات.

جاءت الجولة بحضور مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب، ومجدي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحمادة وهدان نائب رئيس مدينة بنها.

محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة لمتابعة رفع الإشغالات والنظافة بقليوب وبنها

محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة لمتابعة رفع الإشغالات والنظافة بقليوب وبنها

محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة لمتابعة رفع الإشغالات والنظافة بقليوب وبنها

محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة لمتابعة رفع الإشغالات والنظافة بقليوب وبنها