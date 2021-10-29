«الكهرباء»: 1.1 مليار جنيه لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس سامي ابو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن عدد المشتركين في شركة الكهرباء في محافظة الأقصر بلغ 430 ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى إبريل2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالى 1،1(مليار)جنيه.

وأشار رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء إلى أنه تم تطوير شبكات الكهرباء خطة طموحة – ذاتية – حياة كريمة- إحلال هوائيات، كما تم تنفيذه لتطوير الشبكات بمحافظة الأقصر خــــلال الفترة بلغ قيمة 650 مليون جنيه.

وبالنسبة لمبادرة حياة كريمة، لزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الأقصر ل3 قرى، وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير فقد قامت الشركة بدراسة وتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير بالنطاق الجغرافي للشركة والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري وغيرها، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن، وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة الأقصر خلال الفترة حوالى 450 مليون جنيه.

وأشار «أبووردة» إلى أن تلك الاعمال كان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال، وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء تم انشاء وتشغيل مركز الاصدار الآلي لإصدار طباعة فواتير الاستهلاك وفقاً لأحدث الانظمة العالمية وبدأ بالفعل اعتباراً من اول يوليو 2020، حيث تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة، كما تم الانتهاء من تطوير جميع مراكز خدمة عملاء بقطاع كهرباء الأقصر بالاضافة إلى تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الاصدار والمنصة الاليكترونية، وتوفير منافذ سداد الكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.