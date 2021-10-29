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تطهير مصرف السنطة البلد بالغربية من الحيوانات النافقة

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تطهير مصرف السنطة البلد بالغربية من الحيوانات النافقة تطهير مصرف السنطة البلد بالغربية من الحيوانات النافقة

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وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لجنة من مركز ومدينة السنطة، الطب البيطري وهيئة الصرف الصحي، لتطهير مصرف السنطة البلد بالكامل، من الحيوانات النافقة، وذلك بناء على الشكوى الواردة من الأهالي.

وعلى الفور توجهت اللجنة بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، والعميد أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، والدكتور حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس ناجح عوض من هندسة صرف الغربية، حيث قامت معدات الصرف الصحي بانتشال الحيوانات من خلال الحفارات واللوادر، كما قامت مديرية الطب البيطري بدفهنا باستخدام الجير الحي في المنطقة المخصصة لها.

وكلف محافظ الغربية مدير مديرية الطب البيطري بفحص كافة الحيوانات المتواجدة في المزارع الموجوده في منطقه المصرف للتاكد من خلوها من أي أمراض.

المصرى اليوم

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