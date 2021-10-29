«لوحة حجرية» تكشف أقدم مستشفى في المنيا باسم «فاروق الأول» تبرع بها قليني باشا بمغاغة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت لوحة حجرية، أقدم مستشفي حكومي، باسم «مستشفى فاروق الأول» – حاليا مستشفي مغاغة المركزي، بمدينة مغاغة شمال المنيا، عام 1926، عقب قيام قليني فهمي باشا، أحد رموز العمل الخيري بالمنيا، بالتبرع بقصره لإقامة المستشفي ضمن مجموعة منشآت لإقامة مشروعات خدمية تعليمية وصحية لخدمة أبناء المركز من جميع المذاهب .

المستشفي داخل قصر أقيم على مساحة 13035 متر مربع، بعزبة قليني باشا، مدخل مدينة مغاغة الغربي، حيث أدرج القصر ضمن المباني الأميرية، وإعلان وزارة الصحة دخولها الخدمة رسميا عام في 6 مارس 1951 م .

وتمد تطوير الخدمات داخل المستشفي على مدار 70 عاما مضت حتى أصبحت ضمن المستشفيات النموذجية على مستوي محافظة المنيا، وقد رفضت وزارة الصحة، طلب أحد النواب، بإلغائها وإقامة مستشفى كبير، لاستيعاب المترددين عليها، وقررت استمرار العمل بالمستشفي مع إقامة أخرى جديدة .

وقد اطلق اسم الرئيس جمال عبدالناصر، رئيس الجمهورية الأسبق على أحد القاعات في 28 سبتمبر سنه .1970

يذكر ان المستشفى المركزي «الملك فاروق سابقا»، ضمن عدد من المنشات التعليمية والخدمية ومسجد، وقطعة أرض، تبرع بها قليني باشا فهمي، لمجلس مديرية المنيا، على مساحة تتجاوز 75 فدانا، بالإضافة إلى تبرعه بقصره الجميل بحلوان ليكون مدرسة للبنات، و30 فدان لإقامة مستشفي قبطي بشارع الملكة نازلي، لمعالجة الفقراء، وخصص 100 جنية سنويا ثمن جوائز للمتفوقين من طلبة مدارس مجلس مديرية المنيا .

لوحة حجرية تكشف اثرية مستشفي في مغاغة بالمنيا

لوحة حجرية تكشف اثرية مستشفي في مغاغة بالمنيا

لوحة حجرية تكشف اثرية مستشفي في مغاغة بالمنيا

لوحة حجرية تكشف اثرية مستشفي في مغاغة بالمنيا