حمله موسعة للنظافة بقرى بيلا

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وجه جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا اليوم الجمعة باستمرار حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين بالمدينة والقرى، بجانب رفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات وتجميل محيط المستشفى التكاملي بالجرايدة، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة والتجميل والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والقرى.

وفي هذا الإطار، واصل قسم النظافة بمجلس مدينة بيلا، برئاسة أحمد فتحي، اليوم، فعاليات حملة النظافة الدورية التي يتولاها مجلس مدينة بيلا ورفع التراكمات والمخلفات بشوارع المدينة، استهدفت الحملة رفع مخلفات القمامة وتفريغ صناديق القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، تمكنت خلالها من رفع كميات كبيرة من القمامة والأتربة، مع التخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، بنقلها إلى المقلب العمومي بالمدينة، وذلك للحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وفي الجرايدة، قاد رئيس الوحدة المحلية لقرية الجرايدة حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من محيط ومداخل ومخارج المستشفى التكاملي بالجرايدة، وبمشاركة معدات وفرق عمال النظافة بالوحدة المحلية للقرية، تمكنت الحملة خلالها من تهذيب الأشجار وإزالة الحشائش ورفع كميات كبيرة من القمامة ومخلفات الأشجار، بجانب تسوية وتمهيد الشوارع المؤدية والمحيطة بالمستشفى، وسد جميع الفتحات بسور المستشفى، حفاظًا على الصحة العامة والمظهر الجمالي بالمستشفى.