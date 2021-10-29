أخبار عاجلة

ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية -
رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات -
«مصر للطيران» تعلن جدول رحلاتها غدا.. تعرف عليها -
«الأوقاف»: لن يُسمح لأي شخص بجمع تبرعات نقدية داخل المساجد -
بايرن ميونخ يحافظ على صدارة «البوندسليجا» بالفوز على فرايبورج -
التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ تنظم دوره تدريبية في صناعة النحاس والفضة -
خالد الجندي: صناديق التبرعات في المساجد «سبوبة» وباب خلفي لتهديد أمن البلاد -
صحة الشرقية تناقش خطة عمل المبادرات الرئاسية وتطعيمات كورونا -
رئيس حماية المستهلك يكشف عقوبة رفض إعادة السلع وتوضيح قائمة المحظورات -
خبيرة اجتماعية: زيادة 25% بمعدل الجريمة خلال جائحة كورونا عالميا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

افتتاح أكبر مزرعة للإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات المكملة بأراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان في سيوة

Print
افتتاح أكبر مزرعة للإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات المكملة بأراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان في سيوة افتتاح أكبر مزرعة للإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات المكملة بأراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان في سيوة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، مشروع مزرعة "كنوز سيوة" والتى تقع ضمن أراضى "الريف المصرى الجديد" والمشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان فى واحة سيوة، موضحاً أنها تعد المزرعة الأكبر من حيث المساحة والنشاط ضمن أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان فى سيوة، حيث تقع على مساحة ٢٢٣٥ فدان.

وأضاف «عبدالوهاب»، في تصريحات صحفية على هامش زيارته لواحة سيوة ومراسم افتتاح المشروع الجديد، أن المشروع يتضمن زراعة مجموعة من المحاصيل الحقلية، تأتى فى مقدمتها محاصيل القمح والشعير والذرة والفول، بالإضافة إلى زراعة أشجار وشتلات نخيل وزيتون.. فضلاً عن الاستثمار فى مجال نشاط الإنتاج الحيوانى من خلال تربية الأغنام والماشية.

وأشار رئيس شركة الريف المصري الجديد أن مشروع المزرعة يستهدف إقامة عدد من مشروعات الصناعات المكملة والقائمة على الإنتاج الزراعى والحيوانى مثل مصنع لإنتاج الأعلاف، ومصنع لاستخراج الزيوت، ومصنع لإنتاج المخللات، ومجزر آلى، وثلاجات حفظ، ومصنع لإنتاج السماد.

كما يستهدف المشروع تحقيق حجم إنتاج مبدئى فى مرحلته الأولى يشمل زراعة عدد ٣ بيفوت من المحاصيل الزراعية بمساحة ٣٧٥ فدان، بالإضافة إلى زراعة مساحة ٣٠٠ فدان أخرى بمحصول الزيتون المكثف (صنف زيت)، وتربية ١٢٠٠ رأس غنم برقى مبدئياً.

أكد «عبد الوهاب»، علي دعم الشركة الكامل لكافة المستثمرين والمزارعين الجادين من المنتفعين بأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان فى منطقة سيوة، حيث تعمل الشركة على إقامة المزيد من مشروعات البنية التحتية لخدمة منتفعى المشروع القومى فى الواحة، مشيراً إلي عزم شركة تنمية الريف المصرى الجديد على الإسهام فى تحقيق العديد من صور التنمية المستدامة بواحة سيوة، وفق توجهات القيادة السياسية وجهود كافة أجهزة الدولة من أجل إعداد وتنفيذ مخططٍ شاملٍ لتنمية سيوة، وتحقيق الرؤية الحضارية لمستقبل الواحة، ووفق رؤية وأهداف الشركة نحو خلق و"تنمية ريف مصرى جديد"، يتيح المزيد من فرص العمل والتشغيل والخبرات لأبناء سيوة، ويحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التى تؤسَّس على الزراعة واستصلاح الأراضى والتشغيل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«ضرب أمي وعراها في الشارع».. سائق الطالبية يروي تفاصيل إضرام شقيقه النيران بجسده

«ضرب أمي وعراها في الشارع».. سائق الطالبية يروي تفاصيل إضرام شقيقه النيران بجسده

ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية

ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية

رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات

رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات

«مصر للطيران» تعلن جدول رحلاتها غدا.. تعرف عليها

«مصر للطيران» تعلن جدول رحلاتها غدا.. تعرف عليها