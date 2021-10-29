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مجلس جامعة بنى سويف يوافق على إصدار مجلة علمية دولية بكلية الطب البشري

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مجلس جامعة بنى سويف يوافق على إصدار مجلة علمية دولية بكلية الطب البشري مجلس جامعة بنى سويف يوافق على إصدار مجلة علمية دولية بكلية الطب البشري

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وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، على إصدار مجلة علمية دولية بعنوان«المجلة المصرية لأبحاث الخلية والأنسجة» يصدرها قسم الهستولوجيا بكلية الطب البشري، على أن تكون الهيئة الاستشارية للمجلة ممن لهم خبرة في مجال الخلية والأنسجة، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة أن إصدار المجلة سوف يعد إنجازًا مميزًا يخدم الطب والباحثين في مجال الخلية والأنسجة مما يرفع من تصنيف كلية الطب والجامعة في الأوساط العلمية العالمية وسوف تتلقى المجلة البحوث العلمية من الباحثين في والعالم الخارجي إلى جانب مجموعه متميزة من الأساتذة والمراجعين الدوليين.

وأضاف الدكتور منصور، أن إصدار المجلات العلمية تسهم وبشكل كبير في رفع التصنيف الدولي للجامعة من خلال عدد الابحاث المنشورة متمنيا من جميع الكليات العلمية والأدبية اصدار أكبر عدد ممكن من المجلات لدعم البحث العلمي والباحثين .

المصرى اليوم

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