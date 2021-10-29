بتكلفة 5 ملايين جنيه.. محافظ القليوبية يفتتح مسجد الشرقي بشبين القناطر (صور)

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افتتح عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، مسجد الشرقي بشبين القناطر، الذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية تحت إشراف ومتابعة وزارة الأوقاف، ضمن المساجد التي تم افتتاحها على مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة بالتوسع في افتتاح مساجد جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، بحضور أعضاء مجلس النواب والشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف.

وقال بيان صحفي، الجمعة، إن المحافظ ومرافقوه افتتحوا المسجد الذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية والمقام على مساحة 350 متر على ثلاثة طوابق، وذلك بتكلفة 5 مليون جنيه، ثم أدى صلاة الجمعة بالمسجد وسط جموع المصلين من أبناء المدينة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، من حيث التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات.

واستمع الحضور إلى الخطبة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، تناولت نظرة الإسلام للمرافق العامة والحث على الحفاظ عليها، والنهي عن التعدي على الأنهار والمصارف وحرم الشوارع، إذ أنها تتعلق بحقوق بجميع المواطنين، وتحدث فيها عن اهتمام الدولة والقيادة السياسية ووزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم افتتاح أكثر من 35 مسجدًا خلال العام الجاري، بعد تطويرها وتجديدها بقرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 2432 مسجد حكومي على مستوى المراكز والمدن والقرى، مؤكدًا على دعمه الكامل لتطوير المساجد بالمحافظة وإحلال وتجديد البعض الآخر، وفقًا لخطة وزارة الأوقاف والاعتمادات المخصصة لها.

ولفت إلى التنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأوقاف لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم للمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المساجد، وتوعية المصلين بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين مثمناً مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة.

محافظ القليوبية مسجد الشرقي بشبين القناطر