«قومى المرأة» يناقش خطة عمل الأنشطة المناهضة العنف ضد المرأة

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عقدت لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس وبمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حيث أكدت الدكتورة نسرين البغدادي، أن الاجتماع تناول مناقشة خطة عمل اللجنة خلال فاعليات حملة ال ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والمقرر عقدها خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر إلى ١٠ ديسمبر، حيث من المزمع أن تشارك اللجنة بعقد ندوات تعريفية بالأدلة التدريبية التي أعدتها اللجنة للتعريف بها وشرح محتوياتها وطبيعة العمل بها، موضحة أنه تم الانتهاء من طباعة ونشر كل من دليل «دور المراة المصرية في مكافحة الفساد»، ودليل «إدماج النوع الاجتماعي في القطاع البيئي»، اللذين اعدتهما اللجنة خلال الفترة الماضية، وجاري العمل على إعداد دليل جديد تحت عنوان «إدماج النوع الاجتماعى في السياسات الثقافية» ليكون بمثابة رسم سياسات وترسيخ مفاهيم جديد عن دعم وتمكين المرأة المصرية وادماج مفهوم النوع الاجتماعى في جميع القطاعات.