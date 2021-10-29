إصابة 3 في إنقلاب توك توك ببني سويف

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أصيب 3 أشخاص في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، اليوم الجمعة، إثر انقلاب توك توك بطريق إهناسيا الدائري، بنطاق مركز إهناسيا، ونقلتهم سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة علميات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقع حادث سير بنطاق مركز إهناسيا ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث إثر انقلاب توك توك بطريق إهناسيا الدائري، ونتج عنه إصابة كل من: عبدالرحمن رفعت محمد، ١٨ سنة، باشتباه كسر بالساق اليمنى، وأحمد رجب محمد، ١٨ سنة، باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومصطفى رجب سامي، ٩ سنوات، باشتباه كسر بالذراع اليمنى، جميعهم يقيمون مركز ببا.

ونقلت سيارتا إسعاف المصابين الثلاثة إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.