أكسبو دبي: الرئيس السويسري يشارك في الاحتفال باليوم الوطني

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احتفلت سويسرا اليوم الجمعة بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، وشهد الاحتفال حضور الرئيس السويسري، وعرض مشروع فني ملهم يهدف لنشر رسالة سويسرا عن الوحدة والسلام.

وبدأت الاحتفالات باليوم الوطني بمراسم رفع العلم في ساحة الوصل، حيث رحب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، بالمستشار الاتحادي غي بارميلين، رئيس الاتحاد السويسري.

وقال الرئيس غي بارميلين: «في اليوم الوطني لسويسرا في إكسبو 2020 دبي، نقف معا في ساحة الوصل، وهي قلب هذا الموقع الرائع، لتكريم أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاحتفال به. يعد تنظيم مثل هذا الحدث الكبير، الذي يجمع أناسا من مختلف أنحاء العالم، ويستمر ستة أشهر، إنجازا بارزا في أي وقت من الأوقات. لكن النجاح في تنظيمه أثناء فترة من انعدام اليقين، كالأشهر الـ 18 الماضية، إنجاز لا يصدَّق.

وأضاف أهنئ من صميم قلبي الإمارات على تحويل إكسبو 2020 دبي إلى واقع، وأشكر المنظمين على تعاونهم المستمر ودعمهم الكريم.«

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي: «يسرّني أن أذكَر أن سويسرا كانت أول دولة تؤكد مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، في إبريل 2016، وأول دولة تكشف عن جناحها للعالم. وفي ظل تاريخ طويل من المشاركات في إكسبو الدولي، ليس من المستغرَب أن سويسرا فازت بالعديد من الجوائز عن تصميم جناحها ومعارضه وتجسيد الموضوعات فيه.»

وأضاف مشاركة سويسرا في إكسبو 2020 دبي، تؤكد على نجاحات شعبها ومآثره، لا سيما في مجال البحث العلمي والابتكار، يضم الجناح العديد من المنتجات والمشروعات والبرامج التي طورتها جامعات ومؤسسات ناشئة وشركات عالمية سويسرية، وهو يضع سويسرا في مصاف مراكز الابتكار الرائدة في العالم، ويمنحنا الجناح أيضا لمحة فريدة عن الثقافة المتنوعة لهذه الدولة المضيافة، وتعدد اللغات فيها، ووجهاتها السياحية المشهورة عالميا.«