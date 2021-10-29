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زعماء دول سابقون يطالبون بتوزيع فائض لقاحات كورونا للدول منخفضة الدخل

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زعماء دول سابقون يطالبون بتوزيع فائض لقاحات كورونا للدول منخفضة الدخل زعماء دول سابقون يطالبون بتوزيع فائض لقاحات كورونا للدول منخفضة الدخل

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قالت مجموعة من الرؤساء ورؤساء الحكومات السابقين، اليوم الجمعة، إنه يتعين على قادة أكبر 20 اقتصادا بالعالم استغلال اجتماع روما، الذي يعقد على مدار يومين للاتفاق على تقديم فائض لقاحات كوفيد-19 إلى الدول منخفضة الدخل.

وحث 100 من الزعماء والوزراء السابقين من أنحاء العالم، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في خطاب على استغلال قمة مجموعة العشرين للتصدي لما وصفوه بالتوزيع غير العادل للقاحات، وفقا لـ «رويترز».

وقال الموقعون إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا ستخزن 240 مليون جرعة غير مستخدمة بحلول نهاية هذا الشهر تستطيع جيوش هذه الدول نقلها جوا على الفور إلى دول أكثر احتياجا للقاحات، وأضافوا أنه بحلول نهاية شهر فبراير يمكن نقل إجمالي 1.1 مليار لقاح فائض.

وجاء في الخطاب الذي كان من بين الموقعين عليه الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون والرئيس البرازيلي الأسبق فرناندو كاردوسو «سيكون من غير الأخلاقي إهدار كل هذه اللقاحات بينما هناك 10 آلاف وفاة يوميا بكوفيد-19 يمكن تجنب الكثير منها».

وقال الموقعون إن هدف منظمة الصحة العالمية تطعيم 40% من سكان العالم بحلول نهاية العام لا يمكن تحقيقه إلا إذا اتخذت مجموعة العشرين قرارا مشتركا بالتحويل الطارئ لفائض لقاحاتها.

المصرى اليوم

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