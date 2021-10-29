محافظة الجيزة : قطع المياة لمدة 6 ساعات عن عدة مناطق (تعرف عليها)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن محافظة الجيزة، إنه في إطار تنفيذ المشاريع القومية الجارية بمحافظة الجيزة ومنها مشروع محور ترعة الزمر، الأمر الذي يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقـفـل خـط الـمياه قطر ٦٠٠ مم بشارع البحر الأعظم لحين الانتهاء الأعمال .

وتوضح محافظة الجيزة بأن الأمر سوف ينتج عنه انقطاع المـياه لمدة ٦ ساعات أعـتـبـاراً مـن الـساعـة الثانية عشر يوم الجمعة الموافق ٢٩/١٠ /٢٠٢١ وحتي الساعه السادسه يوم السبت الموافق ٣٠/ ١٠ /٢٠٢١.

وتنوه محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي ( جسر الكنيسة- المنيب – القصبجي- الكنيسة ).

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني للأعمال لإعادة صخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .