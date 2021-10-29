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الجيزة : قطع المياه لمدة 5 ساعات عن قريتين بأبو النمرس تعرف عليهما

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الجيزة : قطع المياه لمدة 5 ساعات عن قريتين بأبو النمرس تعرف عليهما الجيزة : قطع المياه لمدة 5 ساعات عن قريتين بأبو النمرس تعرف عليهما

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أعلن محافظة الجيزة أنه نظرا لوجود تسريب من خط المياه قطر ٦٠٠ مم داخل عنبر المياه المرشحة بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة.

وسوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإيقاف محطة مياه أبوالنمرس للقيام بالأعمال الآتية لحام الخط داخل العشير- تغيير جوان لوصلة الفك والتركيب قطر 600 مم، الأمر الذي ينتج عنه انقطاع المياه لمدة ٥ ساعات اعتباراً من الساعة الثانية عشرة يوم السبت الموافق ٣٠ / ۱۰ / ۲۰۲۱ حتی الساعة الخامسة يوم الاحد الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠٢١ .

وتنوه محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: قرية طموه- قرية المنوات (ميت قدوس- ميت شماس- عزبة مقار- عرب عش سقارة).

من جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة .

وسوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .

المصرى اليوم

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