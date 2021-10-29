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رئيس حقوق الإنسان الأرمن:نرسل للهيئات الدولية انتهاكات أذربيجان بحق الأراضي الزراعية

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رئيس حقوق الإنسان الأرمن:نرسل للهيئات الدولية انتهاكات أذربيجان بحق الأراضي الزراعية رئيس حقوق الإنسان الأرمن:نرسل للهيئات الدولية انتهاكات أذربيجان بحق الأراضي الزراعية

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قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في أرمينيا، أرمن تاتويان، إن هناك عمليات غزو غير قانوني من الجانب الأذربيجاني في المنطقة المجاورة مباشرة لقرى منطقة كيغاركونيك الأرمينية السيادية.

وأضاف تاتويان، إن إحدى الشركات التجارية الأرمينية الواقعة في منطقة كيغاركونيك ،غير قادرة على استخدام 200 هكتار من الأراضي المخصصة لها بشكل قانوني بموجب قرار من حكومة أرمينيا وبموجب شهادة الملكية للجنة السجل العقاري والتي بُنت مساحة 75 هكتاراً منها طواحين الهواء، وبسبب التواجد العسكري للقوات المسلحة الأذربيجانية هناك، يقدر الضرر بنحو 5 ملايين دولار لصاحب الشركة.

وأضاف تتعرض حياة الناس السلمية وأمنهم للخطر بسبب القصف المنتظم، وينتهك الحق في الحياة، ويُحرم الناس من حقوق الملكية ومن فرصة كسب دخل الأسرة من خلال الزراعة.

وأضاف تاتويان في شريط : «سيتم إرسال هذه الحقائق إلى الهيئات الدولية ذات الصلة، وكذلك إلى الهيئات الحكومية في أرمينيا والمنظمات غير الحكومية لإبرازها للجهات المعنية».

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر عام 2020 وتوقفت الأعمال العسكرية في 10 نوفمبر من العام نفسه عقب اتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.

المصرى اليوم

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