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إزالة 709 حالة على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الــ 18 لإزالة التعديات

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إزالة 709 حالة على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الــ 18 لإزالة التعديات إزالة 709 حالة على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الــ 18 لإزالة التعديات

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ بحسب تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، أنه تم «أمس» إزالة 54 حالة تعد بواقع 51 حالة على مساحة 1040متر أرض تابعة لولاية الري والصرف و3 حالات على مساحة 3 قراريط أرض زراعية، ليصل بذلك إجمالي ما تم إزالته «منذ بدء المرحلة الثانية في 11 أكتوبر الجاري وحتى اليوم» إلى 709 حالة، وذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعني.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر:سبتمبر،أكتوبر ونوفمبر،وقد بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الجاري،وجار حاليا تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الحالي، على أن تعقبها المرحلة الثالثة والتي من المقرر تنفيذها خلال الفترة من 6 إلى 26 نوفمير الشهر المقبل.

المصرى اليوم

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