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بيع 17 محلاً تجاريًا و صيدليتين بالمزاد العلني بمدينة بدر (تفاصيل)

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بيع 17 محلاً تجاريًا و صيدليتين بالمزاد العلني بمدينة بدر (تفاصيل) بيع 17 محلاً تجاريًا و صيدليتين بالمزاد العلني بمدينة بدر (تفاصيل)

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صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم بيع 17 محلاً تجاريًا بأنشطة مختلفة وصيدليتين بمشروعي سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكان الاجتماعي بمنطقة البنفسج بالحي الخامس، وذلك في جلسة المزاد العلنى بمقر جهاز المدينة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه لأول مرة في تاريخ مدينة بدر يصل سعر بيع المتر مربع في المحال بمنطقة الإسكان الاجتماعى بحي البنفسج بقيمة 186800 جنيه للمتر المسطح، بينما وصل سعر المتر في المحال التجارية بمنطقة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 123500 جنيه للمتر.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه سبق طرح المحال بأنشطة (سوبر ماركت- مطعم- فرن- مجمدات- حدايد وبويات- ألبان ومنتجاتها- مشويات وأسماك- مطعم وكافتيريا- مجمدات- حدايد وبويات).

المصرى اليوم

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