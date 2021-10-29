الجيزة: قطع المياه لمدة 5 ساعات عن قريتين بأبو النمرس مساء السبت

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أعلنت محافظة الجيزة انقطاع المياه لمدة ٥ ساعات اعتباراً من الساعة الثانية عشر منتصف ليل يوم السبت الموافق ٣٠ / ۱۰ / ۲۰۲۱ حتی الساعه الخامسة من صباح يوم الأحد الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠٢١.

وقالت، في بيان، إن الانقطاع «نظرا لوجود تسريب من خط المياه قطر ٦٠٠ مم داخل عنبر المياه المرشحة بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة فسوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإيقاف محطة مياه ابوالنمرس للقيام بالأعمال الاتية لحام الخط داخل العشير- تغيير جوان لوصلة الفك والتركيب قطر 600 مم)».

ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: قرية طموه - قرية المنوات (ميت قدوس- ميت شماس- عزبة مقار- عرب عش سقارة).

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركه مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة .

وسوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .