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ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية
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السبت 06 نوفمبر 2021 07:00 مساءً
رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:59 مساءً
«مصر للطيران» تعلن جدول رحلاتها غدا.. تعرف عليها
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:59 مساءً
«الأوقاف»: لن يُسمح لأي شخص بجمع تبرعات نقدية داخل المساجد
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:59 مساءً
بايرن ميونخ يحافظ على صدارة «البوندسليجا» بالفوز على فرايبورج
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:59 مساءً
التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ تنظم دوره تدريبية في صناعة النحاس والفضة
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:59 مساءً
خالد الجندي: صناديق التبرعات في المساجد «سبوبة» وباب خلفي لتهديد أمن البلاد
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:59 مساءً
صحة الشرقية تناقش خطة عمل المبادرات الرئاسية وتطعيمات كورونا
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:59 مساءً
رئيس حماية المستهلك يكشف عقوبة رفض إعادة السلع وتوضيح قائمة المحظورات
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:59 مساءً
خبيرة اجتماعية: زيادة 25% بمعدل الجريمة خلال جائحة كورونا عالميا
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:59 مساءً
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29 أكتوبر 1954.. ذكرى حل جماعة الإخوان الإرهابية بعد محاولة اغتيال عبد الناصر
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 29 أكتوبر 2021 04:14 مساءً
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