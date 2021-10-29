أخبار عاجلة

ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية -
رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات -
«مصر للطيران» تعلن جدول رحلاتها غدا.. تعرف عليها -
«الأوقاف»: لن يُسمح لأي شخص بجمع تبرعات نقدية داخل المساجد -
بايرن ميونخ يحافظ على صدارة «البوندسليجا» بالفوز على فرايبورج -
التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ تنظم دوره تدريبية في صناعة النحاس والفضة -
خالد الجندي: صناديق التبرعات في المساجد «سبوبة» وباب خلفي لتهديد أمن البلاد -
صحة الشرقية تناقش خطة عمل المبادرات الرئاسية وتطعيمات كورونا -
رئيس حماية المستهلك يكشف عقوبة رفض إعادة السلع وتوضيح قائمة المحظورات -
خبيرة اجتماعية: زيادة 25% بمعدل الجريمة خلال جائحة كورونا عالميا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

29 أكتوبر 1954.. ذكرى حل جماعة الإخوان الإرهابية بعد محاولة اغتيال عبد الناصر

Print
مواضيع متعلقة
عاجل - القمة تطيح بزيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب وتعيد قفشة وشريف ومفاجأت بالجملة

عاجل - القمة تطيح بزيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب وتعيد قفشة وشريف ومفاجأت بالجملة

قائمة المنتخب.. موقف قفشة وشريف من العودة للمنتخب بعد خماسية القمة واستبعاد مرموش

قائمة المنتخب.. موقف قفشة وشريف من العودة للمنتخب بعد خماسية القمة واستبعاد مرموش

السر وراء غضب قفشة.. أكرم توفيق يتسبب في تعنيف زملائه والشناوي شارك في القمة مصابا

السر وراء غضب قفشة.. أكرم توفيق يتسبب في تعنيف زملائه والشناوي شارك في القمة مصابا

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟