تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية
-
السبت 06 نوفمبر 2021 07:00 مساءً
رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:59 مساءً
«مصر للطيران» تعلن جدول رحلاتها غدا.. تعرف عليها
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:59 مساءً
«الأوقاف»: لن يُسمح لأي شخص بجمع تبرعات نقدية داخل المساجد
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:59 مساءً
بايرن ميونخ يحافظ على صدارة «البوندسليجا» بالفوز على فرايبورج
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:59 مساءً
التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ تنظم دوره تدريبية في صناعة النحاس والفضة
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:59 مساءً
خالد الجندي: صناديق التبرعات في المساجد «سبوبة» وباب خلفي لتهديد أمن البلاد
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:59 مساءً
صحة الشرقية تناقش خطة عمل المبادرات الرئاسية وتطعيمات كورونا
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:59 مساءً
رئيس حماية المستهلك يكشف عقوبة رفض إعادة السلع وتوضيح قائمة المحظورات
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:59 مساءً
خبيرة اجتماعية: زيادة 25% بمعدل الجريمة خلال جائحة كورونا عالميا
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:59 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
عون يطلب من موسكو صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم انفجار مرفأ بيروت
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 29 أكتوبر 2021 03:55 مساءً
75
Facebook
Twitter
Print
معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
مواضيع متعلقة
شوكت ميرضيائيف يؤدى اليمين القانونية رئيسا لأوزبكستان
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 06 نوفمبر 2021 04:33 مساءً
نيوزيلندا.. صدمة زوجين بعد عثورهما على حبة بطاطا ضخمة بوزن يفوق الـ7 كيلوغرامات
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 06 نوفمبر 2021 04:18 مساءً
شاهد مراسم استقبال عبد المجيد تبون نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 06 نوفمبر 2021 03:19 مساءً
جرحى جراء عملية طعن في قطار غرب ألمانيا
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 06 نوفمبر 2021 03:05 مساءً
السابق
سلطان الجابر: الإمارات تعمل على بناء القدرات في سوق الهيدروجين النظيف
التالى
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب العاصمة اليابانية طوكيو
Tweets by @3yonNews