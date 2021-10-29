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الأحد القادم.. المملكة تستضيف اجتماع وزراء التجارة العرب التحضيري لمؤتمر منظمة التجارة

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الأحد القادم.. المملكة تستضيف اجتماع وزراء التجارة العرب التحضيري لمؤتمر منظمة التجارة الأحد القادم.. المملكة تستضيف اجتماع وزراء التجارة العرب التحضيري لمؤتمر منظمة التجارة
يهدف إلى تنسيق المواقف التفاوضية لمجموعة الدول العربية وتحديد مطالبها

الأحد القادم.. المملكة تستضيف اجتماع وزراء التجارة العرب التحضيري لمؤتمر منظمة التجارة

تستضيف المملكة العربية الأحد القادم، اجتماع وزراء التجارة بالدول العربية، وذلك في إطار التحضير للاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في جنيف خلال الفترة 30 نوفمبر - 3 ديسمبر 2021م.

ويفتتح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي جدول أعمال الاجتماع الوزاري المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التجارة العالمية، واتحادات الغرف التجارية العربية والخليجية والسعودية.

ويهدف الاجتماع الوزاري إلى تنسيق المواقف التفاوضية لمجموعة الدول العربية وتحديد مطالبها لمنظمة التجارة العالمية، وحث الدول أعضاء المنظمة على تسهيل وتسريع انضمام الدول النامية والأقل نموًّا لعضوية المنظمة بما فيها الدول العربية الساعية للانضمام، وطلب اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في منظمة التجارة العالمية أسوة بمنظمات الأمم المتحدة.

كما يجدد الاجتماع التأكيد على طلب حصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية ومؤتمراتها الوزارية أسوة بالمنظمات الدولية الأخرى، ودعم مساعي دولة فلسطين للحصول على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية.

يذكر أن المملكة تولّت منصب منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية لمدة 8 دورات، منذ عام 2011م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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