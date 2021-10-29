تعرف على أهم 9 طلبات للمناقشة يحددها مجلس النواب

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يستعرض مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب لتحديد موعد مناقشتها.

وتتعلق الطلبات، بعدد من القضايا والملفات الهامة، من بينها أزمة شبكات الهاتف المحمول، وتسعير خدمات المستشفيات الخاصة، وتحسين أوضاع المعلمين ماديًا، وتدريب المعلمين، وطلبات التصالح في مخالفات البناء.

وجاءت قائمة طلبات المناقشة كالتالي:

1. طلب مقدم من النائبة منى عمر وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول

2. طلب مقدم من النائبة أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة.

3. طلب مقدم من النائبة أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا.

4. طلب مقدم من النائب أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الاثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية.

5. طلب مقدم من النائبة أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.

6. طلب مقدم من النائبة آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.

7. طلب مقدم من النائب عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.

8. طلب مقدم من النائب عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة.

9. طلب مقدم من عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء