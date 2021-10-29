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40 عاما على حريق الأوبرا

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40 عاما على حريق الأوبرا 40 عاما على حريق الأوبرا

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40 عاما مرت على ذكرى حريق دار الأوبرا المصرية، التي بنيت على الطراز الإيطالي، وذلك قبل 18 ساعة فقط من انطلاق احتفالية ضخمة في اكتوبر عام 1971, بمناسبة الاحتفال بمرور أكثر من 100 عام على إنشاء اوبرا مصرية.

وقد كتبت الصحف وقتها أن حريقا شب من داخل الأوبرا واستمر لساعات حيث لم ينجح رجال المطافئ في السيطرة عليه.

ومبنى الأوبرا القديمة، كان موجود في أرض الأوبرا الحالية، وهو يختلف عن الأوبرا الخديوية الموجودة في العتبة.

ومبنى الأوبرا القديمة لا يوجد منها الآن سوى المبنى الإضافي والموجود به صندوق التنمية الثقافية، القابع داخل دار الأوبرا الموجودة بالقرب من كوبري قصر النيل، وتمثالي نهضة الفنون والرخاء، فيما تحول موقع المبنى، إلى الجراج الموجود حاليا، بجوار بوابة الدخول الرئيسية المواجهة للنادي الأهلي .

وقد التهمت النيران لوحات كبار المصورين التي كانت نزين الحوائط بالاضافة إلى مناظر الأوبرات والباليه العالمية التي تركتها الفرق الفنية المدرسة لعروضها على خشبة مسرح الأوبرا، كهدايا لدار الأوبرا المصرية.

وكانت هناك خسائر فادحة في مقتنيات الفرق الفنية، من آلات موسيقية ونوتات موسيقية للسميفونيات والأوبرات .

وذكرت الصحف أن الحريق أكل الحوائط والمسرح وكان السيطرة عليه صعبة، حيث لم يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بسبب الأخشاب المستخدم في البناء.

ورغم فداحة الحادث إلا أن سبب الحريق ظل غامضا ففي الوقت الذي تحدث فيه البعض عن وجود شبهة جنائية لحريقها، إلا أن التحقيقات أنتهت إلى أن الحادث جاء بسبب ماس كهربي، حيث كان من الصعب التحقيق في الواقعة.

وكان من أبرز الشهادات شهادة صالح عبدون مدير الأوبرا، الذي اشار إلى ان الاوبرا احترقت بفعل فاعل، من جانب احدى الحركات السياسية التي سمعت لإحراج الرئيس أنور السادات.

كما أكدت التقارير أنه تم عمل تجديد كامل لشبكة الكهرباء للدار قبل شهرين من الحريق، وتم الإبلاغ عن سرقة بعض المحتويات من أثاث ونجفة كبيرة.

كما تم الإبلاغ عن فقد نوتة أوبرا عايدة الأصلية بخط يد الموسيقار الإيطالي فيردى، وازياء فنانين عالميين.

الغريب في الأمر أن الفيلم الوحيد الذي رصد الحريق، صوره مصور ألمانى، كان يمر صدفة، بجوار الأوبرا، وشاهد الثواني الأولى لاندلاع الحريق، ووثقها بكاميرته .

ورغم تفرد في إفريقيا والعالم العربي بأول أوبرا في الشرق الاوسط، إلا أن مصر عاشت 17 عاما، بدون دار الأوبرا بعد الحريق، حيث تم انشاء دار الأوبرا الموجودة حاليا، تحت مسكر المركز الثقافي بمنحة يابانية عام

المصرى اليوم

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