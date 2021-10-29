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لأول مرة ..هنادي مهنا تخوض تجربة الغناء خلال فيلم « تماسيح النيل »

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لأول مرة ..هنادي مهنا تخوض تجربة الغناء خلال فيلم « تماسيح النيل » لأول مرة ..هنادي مهنا تخوض تجربة الغناء خلال فيلم « تماسيح النيل »

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تخوض الفنانة الشابة هنادي مهنا، لأول مرة تجربة الغناء من خلال فيلمها الجديد «تماسيح النيل»، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وأعربت «مهنا» خلال لقائها ببرنامج «et بالعربي»، عن سعادتها البالغة لتقديمها دور غنائي استعراضي خلال الفيلم، لافتة إلى أنها منذ طفولتها كان حلمها الغناء ويتحقق هذا الحلم.

وأوضحت «مهنا» أنها ستغني خلال الفيلم بأكثر من لغة منها الإسبانية والإنجليزية والفرنسية والعربية، وحتى العربية ستغني بأكثر من شكل مختلف منها الصعيدي، والنوبي.

فيلم «تماسيح النيل»، بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، لمى كتكت، وهو من تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز

المصرى اليوم

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