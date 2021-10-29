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انطلاق المؤتمر العلمي الافتراضي للاستعاضة السنية

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انطلاق المؤتمر العلمي الافتراضي للاستعاضة السنية انطلاق المؤتمر العلمي الافتراضي للاستعاضة السنية
انطلق المؤتمر العلمي الافتراضي العالمي الأول الذي تنظمه الجمعية للاستعاضة السنية حيث افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من الدكتور منصور عسيري رئيس الجمعية رحب فيها بالحضور من مختلف دول العالم، ثم أعقبها كلمة لرئيس المؤتمر الدكتور سليمان الجهني تحدث فيها عن المؤتمر.

و تحدثت بعد ذلك الدكتورة خلود العالي رئيسة اللجنة العلمية عن مواضيع المؤتمر والبرنامج العلمي الذي يشمل العديد من الموضوعات الطبية المتخصصة التي سيتعرض فيها المتحدثون للعديد من الأفكار والمشاريع المبتكرة سواء من خلال المحاضرات أو عروض الملصقات العلمية التي تهدف إلى إثراء وتشجيع الجانب البحثي لدى الممارسين في طب الأسنان بصفة عامة والاستعاضة السنية خاصة، وذلك على مدار ثلاثة أيام الجدير بالذكر أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ24 ساعة تعليم مستمر.


الوطن السعودية

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