بينها «التحول الرقمي في إدارة الموارد المائية»..وزير الري يعلن توصيات أسبوع القاهرة للمياه

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أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، توصيات أسبوع القاهرة للمياه، والتي أكدت أهمية الاعتماد على التقنيات الذكية التي تدعمها تكنولوجيا المعلومات لتحسين إدارة المياه بشكل فعال، وضرورة التوسع في استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد مما يساعد في الحصول على البيانات التي قد يصعب الحصول عليها أو التي تتطلب تكلفة كبيرة للحصول عليها، بالإضافة لرقمنه قطاع المياه.

وأضاف وزير الري، أنه تم التأكيد على أهمية العمل على معالجة العوامل المؤثرة على مستقبل قطاع المياه (الزيادة السكانية -التغيرات المناخية)، مع وضع قطاع المياه كأحد أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية على رأس الأجندة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية، مشدداً على أن الماء حق إنساني وينبغي إعطاء اهتمام خاص للمجتمعات الأكثر عرضة للخطر ولا سيما المجتمعات الريفية، مع ضرورة توفير خدمات المياه النقية والصرف الصحي للحفاظ على الصحة العامة (فيروس كورونا المستجد).

وأكد «عبدالعاطي»، أهمية التوسع في استخدام طرق الري الحديث والذكية مع العمل على جذب القطاع الخاص للاستثمار في نظم الري الحديث، ووضع أطر مؤسسية لتنظيم مشاركة المزارعين ورفع القدرات للتعامل مع التقنيات الحديثة، وتطوير تقنيات منخفضة التكاليف لتحلية مياه البحر مما يسهم بشكل مستدام في مواجهة أزمة ندرة المياه.

وأوضح وزير الري إنه فيما يخص محور التعاون على المستوي الإقليمي والقطاعي لتحقيق الأمن المائي، فقد أكدت توصيات أسبوع القاهرة للمياه على تعزيز الحوار السياسي ودبلوماسية المياه والتعاون الفني فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية المشتركة، ووضع إطار لمنع الصراعات وبناء فرص التعاون، وضرورة تبادل البيانات والمعلومات والرصد والتنبؤ والإنذار المبكر وبناء القدرات.

جاءت تصريحات وزير الري في ختام فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه بحفل مميز، والذى بدأ بكلمة للدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري والتي توجه فيها بالشكر لجميع المشاركين بالاسبوع والدول المشاركة من جميع أنحاء العالم كما قدم الشكر لمنظمى الإسبوع ولأجهزة الدولة المصرية على تعاونها التام للخروج بهذا الحدث الدولى الهام بما يليق بعظمة ومكانة مصر.

وقام الدكتور عبدالعاطي بتكريم المزارعين الفائزين في مسابقة «أفضل الممارسات الزراعية»، والباحثين الفائزين في مسابقة «عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه في ثلاث دقائق»، وتكريم عدد من قيادات الوزارة السابقين المحالين للمعاش عرفانا من الوزارة بمجهوداتهم المبذولة تجاه الوزارة.

وألقت الدكتورة إيمان سيد رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع القاهرة المياه كلمة قدمت فيها عرضاً موجزاً لما تم من أنشطة خلال الأيام الخمسة الماضية، حيث شمل الاسبوع عقد (٧) فعاليات رفيعة المستوى و(٥) جلسات عامة و(٧٠) جلسة فنية و(٥) ورش عمل و(٨) أحداث جانبية عقدتها أكثر من (٥٠) منظمة دولية وإقليمية ووطنية، كما شارك بالأسبوع أكثر من (٣٠٠) متحدث دولي وإقليمي وقرابة (١٠٠٠) مشارك من جميع أنحاء العالم.

تكريم الفائزين في إسبوع القاهرة للمياه

تكريم الفائزين في إسبوع القاهرة للمياه

تكريم الفائزين في إسبوع القاهرة للمياه

تكريم الفائزين في إسبوع القاهرة للمياه

تكريم الفائزين في إسبوع القاهرة للمياه

تكريم الفائزين في إسبوع القاهرة للمياه

تكريم الفائزين في إسبوع القاهرة للمياه