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وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل في مستشفى ديرب نجم المركزي

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وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل في مستشفى ديرب نجم المركزي وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل في مستشفى ديرب نجم المركزي

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجمعة، بالمرور على مستشفى ديرب نجم المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، خاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على الخدمة المقدمة للمواطنين به، كما حرص على الاستماع إلى المرضى وذويهم، للتأكد من رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وعدم وجود أي شكوى لديهم.

كما تابع وكيل الوزارة أعمال الصيانة الدورية الجاري تنفيذها بمحطة معالجة المياه الخاصة بوحدة الكلى الصناعية، وتابع سحب عينات المياه بالمحطة من خلال فريق صحة البيئة بالمديرية، وكذلك متابعة أعمال التطوير الجارية بقسم شؤون العاملين، والمغسلة بالمستشفى، والتأكد من عمل وحدة خدمات شؤون المرضى والمواطنين الجديدة بصورة جيدة، موجهاً باستكمال الربط الإلكتروني بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفي، وميكنة السجلات والتقارير الطبية للمرضي بالعنايات المركزة، تيسيرا على الفرق الطبية والمواطنين، وسرعة تقديم الخدمة.

وفي سياق متصل قام وكيل الوزارة بمتابعة انتظام سير العمل بمركز تطعيم المواطنين بلقاح المستجد كوفيد ١٩، وتم التأكد من تطعيم المواطنين بالجرعتين الأولى والثانية، وتسجيلهم وتأكدهم على السيستم قبل التطعيم، مع اتباع خطوط السير، والإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع التأكد من تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا، واستخراج الشهادات المعتمدة للراغبين في استخراجها.

المصرى اليوم

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