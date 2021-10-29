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وزيرة الهجرة تستقبل رئيس مؤسسة تنموية مصرية بالكويت

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وزيرة الهجرة تستقبل رئيس مؤسسة تنموية مصرية بالكويت وزيرة الهجرة تستقبل رئيس مؤسسة تنموية مصرية بالكويت

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في إطار مشاركة المصريين بالخارج في مبادرة «أصلك الطيب» للمساهمة في المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح ، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، هاني كمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة «ملتقى شباب الخير للتنمية»، وهي مؤسسة مصرية خيرية بدولة الكويت، وقدمت دعما كبيراً لعدد من القرى التابعة للمشروع القومي «حياة كريمة» بمحافظة الفيوم.

وخلال اللقاء، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بمشاركة المؤسسة في المبادرات الرئاسية الوطنية، مقدمة كل الشكر لكل أعضاء المؤسسة على ما يبذلونه من جهد في سبيل المشاركة بمبادرة «اصلك الطيب»، بما يعكس الاستجابة السريعة للمشاركة في مشروع «حياة كريمة» ورغبة المصريين بالخارج في المساهمة بهذا المشروع القومي ذي الأهداف السامية للارتقاء بحياة المصريين في قرى المختلفة.

كما قدمت الوزيرة خالص شكرهال رئيس مجلس أمناء المؤسسة على كل جهوده التي يبذلها من أجل المساهمة في المبادرات الوطنية، مؤكدة أن المصريين بالخارج يضربون أروع الأمثلة في دعم الوطن وقالت: «إن إطلاق مبادرة أصلك الطيب جاء إيمانا من ثقتنا في حرصهم على المشاركة في المبادرات الوطنية المختلفة، حيث تقدم الوزارة الدعم والمساندة الكاملة للمؤسسات أو الأفراد الراغبين في تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للقرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية».

من جانبه، أعرب هاني كمال عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، وتوجه بخالص الشكر والتقدير لسيادتها على رعاية الوزارة لأنشطة مؤسسة ملتقى شباب الخير في الكويت، بما يعود ذلك بالأثر الطيب والإيجابي على كل من يعملون بها، وقال: بلدنا مصر هي أصلنا الطيب ولازم نعمل الخير ليها دايما.

واستعرض «كمال» ما قامت به المؤسسة مؤخرًا في عدد من القرى بمركزي طامية ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حيث تم إتمام تنفيذ 92 وصلة مياه هي قرى الروبيات والمقاتلة وفرقص وكفر عمبرة ودار السلام ومعصرة صاوي والأربعين، كما تم الانتهاء من تبليط محيط مركز الشؤون الاجتماعية بإطسا والوحدة المحلية بقرية شكشوك.

وفي ختام اللقاء، قدمت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم درع تكريم لرئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير.

المصرى اليوم

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