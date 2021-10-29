أخبار عاجلة

ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب مشروع قمر الجامعات المصرية -
رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات -
«مصر للطيران» تعلن جدول رحلاتها غدا.. تعرف عليها -
«الأوقاف»: لن يُسمح لأي شخص بجمع تبرعات نقدية داخل المساجد -
بايرن ميونخ يحافظ على صدارة «البوندسليجا» بالفوز على فرايبورج -
التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ تنظم دوره تدريبية في صناعة النحاس والفضة -
خالد الجندي: صناديق التبرعات في المساجد «سبوبة» وباب خلفي لتهديد أمن البلاد -
صحة الشرقية تناقش خطة عمل المبادرات الرئاسية وتطعيمات كورونا -
رئيس حماية المستهلك يكشف عقوبة رفض إعادة السلع وتوضيح قائمة المحظورات -
خبيرة اجتماعية: زيادة 25% بمعدل الجريمة خلال جائحة كورونا عالميا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مساعد وكيل الحرس الوطني يستقبل مدير "" بالشرقية

Print
مساعد وكيل الحرس الوطني يستقبل مدير "الإخبارية" بالشرقية مساعد وكيل الحرس الوطني يستقبل مدير "" بالشرقية
لتفعيل الشراكة بينهما وبحث أوجه التعاون

مساعد وكيل الحرس الوطني يستقبل مدير

التقى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي، اللواء ركن فيصل بن ربيعان، مدير مكتب قناة في المنطقة الشرقية الزميل خالد بن فيصل الجناحي، ومجموعة من مراسلي الأخبار في القناة، لتفعيل الشراكة بينهما وبحث أوجه التعاون.


وأشاد اللواء "فيصل" خلال لقائه بمنسوبي القناة، الأربعاء، بجهود وسائل الإعلام ، وكذلك بالدور الواضح الذي تبذله قناة الإخبارية.


من جهته أعرب مدير مكتب القناة في المنطقة، خلال اللقاء ، عن حرص القناة على دعم الجهد الحكومي في كل المجالات وإبراز جوانب التميز.


وقال إن القطاع الشرقي للحرس الوطني من القطاعات الفاعلة في المنطقة بوجه عام، لاسيما في بداية مواجهة وباء كورونا، وكان له دور ميداني وطبي فاعل في مواجهة الجائحة.

مساعد وكيل الحرس الوطني يستقبل مدير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء

جناح المملكة في قمة المناخ يستعرض مبادرة السعودية الخضراء