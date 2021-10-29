مصلحة الضرائب: «كبار الممولين» يستقبل غدًا الشركات المنضمة حديثًا

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أكدت مصلحة الضرائب أنه بناء على تعليمات رضا عبدالقادر وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية تقرر قيام مركز كبار الممولين بالعمل يوم السبت الموافق 30 أكتوبر في مواعيد العمل الرسمية، وذلك لتقديم الدعم الفنى للممولين لتقديم إقرارات الضريبة على الدخل المقرر تقديمها في 31 أكتوبر والرد على استفساراتهم، وكذلك لاستقبال الشركات المنضمة حديثًا للمركز بموجب قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 501 ) لسنة 2021 بشأن ضم عدد 493 شركة من مأمورية ضرائب الشركات المساهمة القاهرة إلى مركز كبار الممولين، وكذلك بموجب قرار رئيس المصلحة رقم (534 ) لسنة 2021 بشأن نقل ملفات القيمة المضافة الخاصة بهؤلاء الممولين (بعدد 434 ملف) من المأموريات الضريبية المسجلين بها إلى مركز كبار الممولين، توحيدًا لجميع الأوعية الضريبية والمعاملة الضريبية لهم بالمركز.

أوضح بيان صحفى للمصلحة، الجمعة، أن المركز يقوم بشرح منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة لهذه الشركات وتسليمها الأكواد الجديدة الخاصة بها، وذلك تيسيرا عليهم ولإمدادهم بالمعلومات وتقديم التوعية اللازمة لهم، مضيفًا أن المركز يقوم بتقديم الدعم الفنى للشركات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بهذه المنظومة.