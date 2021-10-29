أخبار عاجلة

مفاوضات حل الأزمة السودانية تصل إلى طريق شبه مسدود -
أخضر البلياردو والسنوكر يحصد ثلاث ميداليات في البطولة العربية -
"رويترز": وفد من الجامعة العربية يزور لبنان لبحث الأزمة مع دول الخليج -
بالصور.. انطلاق فعالية رياضة المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص -
القيادة تُعزّي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح" -
تشييع جثمان الكاتب الصحفي "علي العمير" ومواراة جثمانه بفيصلية جدة -
عشرات الآلاف يتظاهرون لمواجهة الآثار المناخية المدمرة الناجمة عن احترار الأرض -
"مرور جدة" ينجح في مواجهة التجاوز من الأكتاف بكوبري الميناء -
السيتي يحسم ديربي مانشستر بثنائية في شباك اليونايتد -
منْحُ الرخصةِ الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. cnn arabic

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

Print
مواضيع متعلقة
شاهد.. رقصة Riverdance الأيقونية المبهرة في إكسبو 2020 دبي

شاهد.. رقصة Riverdance الأيقونية المبهرة في إكسبو 2020 دبي

عام على الانتخابات الأمريكية.. هذا ما حدث داخل قاعة الكونغرس بعد محاولة انقلاب ترامب

عام على الانتخابات الأمريكية.. هذا ما حدث داخل قاعة الكونغرس بعد محاولة انقلاب ترامب

عرض يستكشف شكل الوعي البشري باستخدام "الدرونز" في إكسبو 2020 دبي

عرض يستكشف شكل الوعي البشري باستخدام "الدرونز" في إكسبو 2020 دبي

وداع صباح فخري.. "بابل ليست قندهار" والموسيقى تصدح في دبي والرياض: الأبرز في أسبوع

وداع صباح فخري.. "بابل ليست قندهار" والموسيقى تصدح في دبي والرياض: الأبرز في أسبوع