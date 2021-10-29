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"الصحة": 64 حالة حرجة وحالتا وفاة ليصل إجمالي الضحايا إلى 8790

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"الصحة": 64 حالة حرجة وحالتا وفاة ليصل إجمالي الضحايا إلى 8790 "الصحة": 64 حالة حرجة وحالتا وفاة ليصل إجمالي الضحايا إلى 8790
نصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل 56 حالة مؤكدة، وتعافي 49 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 64 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548.530 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 537.502 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتين؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8790 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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