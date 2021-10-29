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محافظ الغربية يعلن إنشاء رابطة لأبناء المحافظة وفريق كورال

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محافظ الغربية يعلن إنشاء رابطة لأبناء المحافظة وفريق كورال محافظ الغربية يعلن إنشاء رابطة لأبناء المحافظة وفريق كورال

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن بدء المحافظة في خطوات تدشين رابطة أبناء الغربية، والتي ستضم كافة أبناء الغربية من «مثقفين، فنانين، رياضيين، سياسيين، إعلاميين، وغيرهم من الفئات الأخرى» بهدف المساهمة في دعم المحافظة في مختلف الأنشطة والمجالات.

كما أعلن الدكتور طارق رحمي عن تشكيل كورال محافظة الغربية والذي سيضم المواهب المختلفة في «الغناء، العزف، والإنشاد... إلى جانب التمثيل والرسم والنحت والشعر وغيرها من الانشطه الثقافيه والفنيه» من جميع الفئات العمرية، إلى جانب إجراء مسابقة بين الفرق الفنية للمديريات والأندية وذلك بهدف تشجيع النشء والشباب على ممارسة الفنون تحت إشراف متخصصين، وسيتم إعلان آليات المشاركة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية.

المصرى اليوم

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