مياه المنوفية: تدريب العاملين علي أساليب وأخطار التعامل مع الكيماويات

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قال الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إنه إيماناً من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشرى، وتماشياً مع سياسة الدولة في التوجه إلى التحول الرقمى نفذت الإدارة العامة للتدريب برامج تدريبية مختلفة، ضمن خطة الإحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة.

وأوضح، أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ دوره عن أجهزه القياس ومكونات المحطات والشبكات للتعرف على أساليب الترشيح المختلفه وأنواع المحطات والتعرف على اجهزه القياس وشرح استخدام كل جهاز.

وأضاف صالح: «تم تنفيذ تدريب عن اخطار التعامل مع الكيماويات للتعرف على استخدام الكيماويات وكيفيه تامين مبنى الكلور والتعرف على خواص الكلور والتخزين الامثل وكذلك دوره تدريبية على أساليب التعامل مع الكيماويات للتعرف على وصف اسطوانه الكلور وشرح فكره عمل المبخرات ومشاكل القياس والتشغيل للجرعات، ودورة عن مكونات محطات الصرف الصحي للتعرف على أسباب وطرق علاج مشاكل التشغيل باحواض الترسيب والمعالجه البيولوجيه لمياه الصرف الصحي وأنواع المطهرات والمراحل المختلفه لمعالجه مياه الصرف الصحي والعوامل المؤثره على كفاءه عمليه التطهير».