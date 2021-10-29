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232 دعوى عمالية في 5 أيام.. "الموارد البشرية" بالقصيم تسترد نصف مليون

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232 دعوى عمالية في 5 أيام.. "الموارد البشرية" بالقصيم تسترد نصف مليون 232 دعوى عمالية في 5 أيام.. "الموارد البشرية" بالقصيم تسترد نصف مليون
"المطلق": جلسات تسوية نُفّذت عن بعد قربت وجهات النظر بنسبة صلح %88

232 دعوى عمالية في 5 أيام..

استردت التسويات الودية بمنطقة القصيم 530502 ريال خلال الفترة من 2021/10/17 من شهر أكتوبر وحتى 2021/10/21.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم الدكتور فهد محمد المطلق، أن إدارة التسويات الودية بمكاتب العمل بالقصيم تمكنت عبر تقريب وجهات النظر بين العاملين وأصحاب الأعمال من خلال جلسات تسوية نفذت عن بعد، وأثمرت صلح بنسبة %88.

وأشار "المطلق" إلى أن التسويات الودية استقبلت خلال الفترة نفسها ما يقارب على 232 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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