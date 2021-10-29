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الغردقة تستعد لانطلاق مهرجان سباحة الفراعنة لدعم السياحة الرياضية

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الغردقة تستعد لانطلاق مهرجان سباحة الفراعنة لدعم السياحة الرياضية الغردقة تستعد لانطلاق مهرجان سباحة الفراعنة لدعم السياحة الرياضية

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تستعد مدينة الغردقة لانطلاق مهرجان سباحة الفراعنة Pharaoh’s Swim للمياه المفتوحة للأصحاء وذوي الهمم، في الفترة من ٣١ اكتوبر الي٣ نوفمبر، بقيادة السباح المصري خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش، والسباحة الاولمبية شيروت حافظ، والاتحاد المصرى للسباحة، بالاشتراك مع أكبر هيئة دولية لسباحة المياة المفتوحة Global Swim Series في كندا.

وأكد «شلبي» أن المهرجان بمشاركة أكثر من ٥٠٠ سباح من أمريكا وكندا وأيرلندا وإيطاليا، بالإضافة إلى السباحين المصريين.

ويهدف المهرجان إلى تنوع المنتج السياحي أن الجنسيات الأجنبية القادمة لزيارة ، وفتح أسواق جديدة ودعم السياحة الرياضية وخاصة لذوى الهمم .

وقد تم تحديد مجرى السباق على شكل مثلث ينطلق من شاطىء الفيو وصولاً إلى المحمية 250م وثم إلى شاطىء فلفلة ثم العودة إلى شاطىء الفيو 250م، ويتضمن سباقات المهرجان مراحل سنية مختلفة من عمر ١٤ حتي ٧٠ عاماً.

وأكد «شلبي»، أنه من المقرر مشاركة البطلة الأوليمبية والكاتبة الأمريكية المعروفة ديانا نياد بالمشاركة في الفعاليات من خلال إلقاء خطاب ملهم ومحفز لجموع المشاركين في المهرجان.

المصرى اليوم

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