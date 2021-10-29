محافظ الشرقية يصدر كتابا دوريا بشأن آليات سداد المصروفات الدراسية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2021م، بالتشديد على وكيل وزارة التربية والتعليم، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري عموم الإدارات التعليمية، وكافه الجهات المعنية بالمنظومه التعليمية، بنطاق المحافظة بتنفيذ التكليفات التالية بكل دقه وإلتزام:

ضروره التنسيق مع أولياء الأمور لحثهم على سداد المصروفات الدراسية حرصاً على مستقبل أبنائهم، والتأكيد على أهمية التواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لسداد المصروفات الدراسية للطلبة غير القادرين، والتي تم فحص حالتهم من خلال التضامن الاجتماعي، أو بمعرفة أخصائي التربية الإجتماعية بالمدرسة.

وكذلك التأكيد على عدم إحراج أي طالب لم يقوم بسداد الرسوم الدراسية، وعدم إعلان الكشوف الخاصة بأسماء الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية بالمدرسة، أو من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، والتأكيد على عدم طرد أي طالب أو طالبة من المدرسة لعدم سداد المصروفات الدراسية.

أوضح محافظ الشرقية أن هذه التكليفات تأتي في إطار التوجهات العامة للدولة، وتوجيهات رئيس الجمهورية للإرتقاء بالمنظومه التعليمية في كافه المنشآت التعليمية، وفي ضوء تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة المعوقات التي تواجه المنظومة التعليمية وحرصاَ على تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.