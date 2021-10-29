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إدارة مهرجان الجونة السينمائي تعلن مواعيد الدورات السادسه والسابعة والثامنة

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إدارة مهرجان الجونة السينمائي تعلن مواعيد الدورات السادسه والسابعة والثامنة إدارة مهرجان الجونة السينمائي تعلن مواعيد الدورات السادسه والسابعة والثامنة

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أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، برئاسة انتشال التميمي، عن مواعيد الدورة السادسة للمهرجان والمقرر انطلاقها في الفترة من 13-21 أكتوبر 2022، والسابعة بين 12-20 أكتوبر 2023 والثامنة بين 17-25 أكتوبر 2024.

وأشار انتشال التميمي، مدير المهرجان، في بيان: «ما يهمنا من الدورة الخامسة والدورات السابقة هو ما ستضيفه للمستقبل، خاصة النقلة التي تمت في التحكم في الهياكل الإدارية والأمور التنظيمية واللوجستية. فبالإضافة إلى الثقة المكتسبة والخبرة المتراكمة على المستوى الفني فإننا ونحن نتطلع للدورة السادسة نسعى إلى تحقيق أفضل أداء في غرفة عملياتنا اللوجستية».

وتابع: «لا شك أن الدورة الخامسة للمهرجان قد شهدت مجموعة من الفعاليات والأحداث التي حظيت بتغطية إعلامية متباينة، والتي أضافت فقط إلى مهمة المهرجان دافعًا للحث على المناقشات. لم تُظهِر هذه الأحداث الصعبة إلا التصميم القوي والتفاني الحقيقي لفريق عمل المهرجان، وعلى رأسه مديره انتشال التميمي والمؤسس المشارك ومدير العمليات بشرى رزة والمدير التنفيذي أمل المصري والمدير الفني أمير رمسيس والمدير العام كمال زاده، لإقامة دورة حديثة وتفاعلية للتغلب على تلك الظروف الصعبة».

وأضاف البيان: «شهدت الدورة الخامسة أوسع وأنضج برنامج عروض سينمائية شملت 76 فيلمًا تنوعت بين الروائي والوثائقي والتحريك، كما تضمن البرنامج 10 أفلام في عروضها العالمية والدولية الأولى وبقية الأفلام عُرضت للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إضافة إلى ذلك، فقد استحدثت مسابقة جديدة للأفلام المعنية بالمحافظة على البيئة ورفع الوعي بقضاياها».

واستطرد: «رافق عروض الأفلام برنامج حافل لمنصة الجونة السينمائية في حقليها الرئيسين المنطلق والجسر، حيث شارك 19 مشروعًا في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج مع مشروع ضيف، شكلت ملامح صورة المشهد السينمائي الذي سيقابلنا في السنوات المقبلة. مجموعة مختارة من هذه المشاريع تمتعت بدعم مادي سواء عبر جوائز المهرجان الرسمية أو منح الرعاة والتي تجاوزت قيمتها 280 ألف دولار أمريكي وجوائز عينية أخرى. جميع هذه المشاريع توفر لها دعم فني وإرشادي».

المصرى اليوم

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