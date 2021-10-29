إزالة 37 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا ضمن الموجة الـ18

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة 18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأكد المحافظ أن هناك تنسيق مستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة مكبرة، لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمجلس قروي تل بني عمران، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 25 حالة تعدى على أملاك الدولة، منها ٣ حالات أملاك دولة، بقرية الحاج قنديل، بمساحة ٣٣٠ متر، و11 حالة إشغال طريق، بتل بني عمران، بطول ١٢ متر، و10 حالات أملاك ري، بتل بني عمران، بطول ٤٠متر، وحالة مخالفة للقانون ١١٩، بعزبة فرجاني بطول ٣٠ متر.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة ١٢حالة تعدي، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.