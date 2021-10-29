5 جولات تحسم الصراع الاستثنائي بين «فرستابن وهاميلتون»

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في واحدة من أقوى الصراعات على لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، خلال السنوات الأخيرة، اشتعل الصراع عقب تتويج الهولندي ماكس فرستابن بلقب سباق جائزة أمريكا الكبرى متفوقا على ملاحقه المباشر، البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، بفضل الإستراتيجية التي انتهجها خلال السباق الأمريكي.

وتتبقى خمسة سباقات فقط على نهاية الموسم بداية من سباق جائزة المكسيك الكبرى بعد أسبوعين، ويتحتم على مرسيدس أن يستعيد الريادة مجددا إذا أراد هاميلتون أن يصبح أول سائق في التاريخ يتوج بلقب بطولة العالم 8 مرات.

وقام هاميلتون بالدور المكلف به بعدما نجح في تجاوز فرستابن الذي انطلق من المركز الأول، وذلك خلال المنعطف الأول من السباق الأمريكي، لكن ريد بول لجأ إلى حيلة ماكرة تمثلت في الدخول مبكرا لمركز الصيانة وهو ما آتى ثماره في النهاية.

وتشبث فرستابن بالنصر بعد أن ماطل مرسيدس في الدخول لمركز الصيانة للمرة الثانية، قبل أن يقدم الفريق الألماني على تغيير إطارات سيارة هاميلتون، وهو الأمر الذي ساعده على الاستمرار في ملاحقه منافسه الهولندي.

لكن مغامرة ريد بول هي التي نجحت في النهاية وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على توتو وولف رئيس مرسيدس.

وقال وولف «كان حقا سباق الألعاب الاستراتيجية المثيرة ومعركة رائعة».

وأضاف «كنا نظن أننا اقتربنا من الفوز من خلال لويس، لقد قدم أداء مذهلا في اللفات الأخيرة، لكن في النهاية لم يكن ذلك كافيًا. في الفترة الأولى، لم تكن السيارة سريعة بما يكفي باستخدام (الإطارات) المتوسطة».

ويرى هاميلتون أن الصراع لايزال قائما وأن هناك الكثير من النقاط المتبقية حتى نهاية الموسم، في ظل تصميمه على حرمان فرستابن من الفوز بلقبه الأول في بطولة العالم.

وقال هاميلتون «البداية كانت رائعة حقا وقد قلصنا الفجوة قرب النهاية، لكني سرت وسط الهواء الملوث وازدادت سخونة الإطارات في اللفات الأخيرة».

وأضاف «شكرا للفريق على استراتيجية التوقف المذهلة في مركز الصيانة، وعلى العمل الشاق الذي بذل في الأيام الماضية، لم نحقق المراد هذه المرة لكن سنحاول المرة المقبلة».

وسيكون السباق المكسيكي حدثا استثنائيا للمكسيكي سيرخيو بيريز سائق ريد بول بعد أن حل ثالث خلال السباق الأمريكي في أوستن، ويتطلع لإنجاز أكبر في بلاده.

وربما تساهم الأجواء التي سترافق بيريز خلال السباق المكسيكي، في رفع الضغوط عن كاهل فرستابن في ظل سعيه للاستفادة من فارق الـ12 نقطة التي تفصله عن هاميلتون في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين.