أخبار عاجلة

إزالة 11 حالة تعدى على أراضي الدولة بمساحة 40 فدان جنوب الأقصر -
رابطة المحترفين تعتزم تغريم الأهلي والزمالك ماليًا بعد مباراة القمة -
الخارجية اللبنانية تدعو رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا «في أقرب فرصة» لحين زوال الخطر -
بايدن: لدينا أدوات للرد على رفض أوبك+ زيادة الإنتاج -
أول دولة تجعل تطعيم الأطفال ضد كورونا إلزاميا -
منح الرخصة الثانية لدعم مناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز -
"رويترز": وفد من الجامعة العربية يزور لبنان لبحث الأزمة مع دول الخليج -
بالصور.. انطلاق فعالية رياضة المشي للحفاظ على القطط البرية بمشاركة 3 آلاف شخص -
سيدات يد الأهلي يفوز على الطيران في بطولة الدوري -
عبد المجيد تبون : لن أكون من يتخذ الخطوة الأولى في تهدئة التوترات مع فرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إزالة ١٢٥ حالة تعد على الأراضي الزراعية في الشرقية

Print
إزالة ١٢٥ حالة تعد على الأراضي الزراعية في الشرقية إزالة ١٢٥ حالة تعد على الأراضي الزراعية في الشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة 125 حالة تعدي على مساحة 12 ألف و713 متر مباني، و73 فدان و19 قيراط بنطاق المحافظة.

وقال المحافظ إنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، لإزالة 101 حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة 12 ألف و713 متر مباني، و24 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة 73 فدان و19 قيراط و23 سهم، بمراكز «ههيا- فاقوس- كفر صقر- بلبيس- الحسينية- أبوحماد- ديرب نجم- أبوكبير الابراهيمية- منيا القمح- كفر صقر- أولاد صقر»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إزالة 11 حالة تعدى على أراضي الدولة بمساحة 40 فدان جنوب الأقصر

إزالة 11 حالة تعدى على أراضي الدولة بمساحة 40 فدان جنوب الأقصر

رابطة المحترفين تعتزم تغريم الأهلي والزمالك ماليًا بعد مباراة القمة

رابطة المحترفين تعتزم تغريم الأهلي والزمالك ماليًا بعد مباراة القمة

الخارجية اللبنانية تدعو رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا «في أقرب فرصة» لحين زوال الخطر

الخارجية اللبنانية تدعو رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا «في أقرب فرصة» لحين زوال الخطر

بايدن: لدينا أدوات للرد على رفض أوبك+ زيادة الإنتاج

بايدن: لدينا أدوات للرد على رفض أوبك+ زيادة الإنتاج