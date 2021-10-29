إزالة ١٢٥ حالة تعد على الأراضي الزراعية في الشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة 125 حالة تعدي على مساحة 12 ألف و713 متر مباني، و73 فدان و19 قيراط بنطاق المحافظة.

وقال المحافظ إنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، لإزالة 101 حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة 12 ألف و713 متر مباني، و24 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة 73 فدان و19 قيراط و23 سهم، بمراكز «ههيا- فاقوس- كفر صقر- بلبيس- الحسينية- أبوحماد- ديرب نجم- أبوكبير الابراهيمية- منيا القمح- كفر صقر- أولاد صقر»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.