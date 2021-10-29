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صورهن من فتحة سرية.. تفاصيل ضبط 900 صورة فتاة عارية على هاتف رجل أعمال بالجيزة

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صورهن من فتحة سرية.. تفاصيل ضبط 900 صورة فتاة عارية على هاتف رجل أعمال بالجيزة صورهن من فتحة سرية.. تفاصيل ضبط 900 صورة فتاة عارية على هاتف رجل أعمال بالجيزة

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كشفت التحريات تفاصيل جديدة في اتهام مالك محل ملابس شهير بمنطقة الطالبية في الجيزة وابنه، بالتجسس على الفتيات من خلال فتحة سرية وتصويرهن أثناء قياس ملابسهن، عثرت الأجهزة الأمنية على أكثر من 900 صورة على هاتف المتهم، وتم تحرير محضر وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كانت قسم شرطة العمرانية، تلقي بلاغا من طالبتين بأنهما إثناء قياس ملابس الجديدة في الغرفة المخصصة لذلك داخل محل شهير بمنطقة الطالبية فوجئتا بوجود فتحة سرية داخل الغرفة، انتقل ضباط القسم إلى محل الواقعة وتبين صحة البلاغ وبفحص هاتف صاحب المحل وابنه عثر على أكثر من 900 صورة خاصة بفتيات وسيدات أثناء تغير ملابسهن في المخصص لقياس الملابس داخل المحل.

وتم القبض على المتهم والتحفظ على هاتفه المحمول، واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال مقدمي البلاغ وتبين ابن صاحب المحل 32 سنة، حاصل على دبلوم سياحة وفنادق قام بتصور أكثر من 900 سيدة وفتاة على هاتفه المحمول اثناء تغير ملابسهم داخل المحل.

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المصرى اليوم

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