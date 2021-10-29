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قفزة كبيرة فى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في

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قفزة كبيرة فى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا قفزة كبيرة فى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في

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سجلت اليوم الجمعة 1163 وفاة جديدة هي الأعلى في يوم واحد وسط زيادة في عدد الإصابات دفعت المسؤولين لإعادة فرض بعض إجراءات الإغلاق الجزئي.

وقال فريق العمل المعني بمكافحة إنه سجل 39849 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها 7511 حالة في موسكو، وفقا لـ «رويترز».

وستقوم روسيا بإغلاق أماكن العمل على مستوى البلاد في الأسبوع الأول من نوفمبر وأعادت العاصمة موسكو فرض الإغلاق الجزئي اعتبارا من أول أمس مع السماح فقط للمتاجر الأساسية مثل الصيدليات ومحلات السوبر ماركت بالبقاء مفتوحة.

المصرى اليوم

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