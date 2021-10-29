دراسة : اضطرابات ما بعد الصدمة بين العاملين في الأطقم الطبية خلال كورونا مرتبط بأمر أخر

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كشفت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد، أن مؤشرات اضطرابات ما بعد الصدمة التي ظهرت بين بعض العاملين في الأطقم الطبية خلال جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، قد تكون مرتبطة بأمر آخر حدث في وقت سابق من حياتهم، مشيرة إلى أن نحو 75 % من 103 من أفراد الطواقم الطبية شملتهم الدراسة تحدثوا عن صدمة غير مرتبطة بعملهم خلال الجائحة.

وقالت المتخصصة في علم النفس السريري وقائدة فريق البحث جينيفر ويلد، إن 76 % من العاملين الذين أصيبوا باضطرابات ما بعد الصدمة، لم تكن الإصابة مرتبطة بالجائحة وإنما تسببت على الأرجح طبيعة العمل المرهقة خلال الجائحة في زيادة الأعراض أو صعّبت التعافي منها، مضيفة: كانت هناك أقلية واضحة بلغت 24 %أصيبت باضطراب ما بعد الصدمة بسبب جائحة كوفيد-19«.

وظهرت مؤشرات على اضطرابات الصدمات والاكتئاب بين نحو 40% ممن شملتهم الدراسة التي كشفت أيضا أن الإصابة باضطراب اكتئابي رئيسي كانت أكثر احتمالا خلال الجائحة، وعلى الرغم من أن اضطراب ما بعد الصدمات مرتبط بالقتال، فقد يظهر أيضا بين المدنيين بعد الكوارث الطبيعية أو التعرض للإيذاء أو غيرها من الصدمات.